Лавров порекомендовал Западу «вести себя прилично»

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Страны Запада как меньшинство должны «вести себя прилично» и уважать других членов мирового сообщества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

Лавров обратил внимание на существование «клубов избранных» за пределами ООН. Участники этих сообществ, по словам министра, заключают договоренности в узком кругу, а затем преподносят их как позицию мирового сообщества.

«Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества», — сказал глава российского МИДа.

США и другие западные государства «задействуют свои правила всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом», заявил министр. «Несогласных заносят в черные списки по принципу «кто не с нами — тот против нас», — добавил Лавров.

«Насаждая основанный на [этих] правилах порядок, его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип устава ООН — суверенное равенство государств», — продолжил министр. Он упомянул слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «Европа — это сад», а «бóльшая часть других стран мира — это джунгли». С таким заявлением Боррель выступил в октябре 2022 года на открытии Дипломатической академии в Брюгге.