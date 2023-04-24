Генсек СЕ: Семьям пропавших в I Карабахской войне должны быть переданы сведения об их близких

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Семьям пропавших без вести в Первой Карабахской войне лиц должны быть переданы сведения об их близких.

С данным заявлением выступила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в ходе начавшейся в понедельник в Страсбурге весенней сессии.

Она отметила, что, как и во всех войнах, во время Первой Карабахской войны были пропавшие без вести: «Их семьи должны знать, что с ними случилось».

Пейчинович-Бурич при этом сказала, что Совет Европы активно работает над укреплением доверия между странами учреждения.

«Должно быть продолжение состоявшейся в марте стамбульской встречи между Азербайджаном и Арменией. Нам следует продолжить нашу деятельность в сфере восстановления доверия между двумя странами», — добавила она.