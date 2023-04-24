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Коротченко: Со стороны Азербайджана решение об установке КПП носило вынужденный характер

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Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отреагировал на пропагандистскую составляющую реакции армянской стороны на установку азербайджанского КПП на Лачинской дороге.

«Со стороны Азербайджана решение об установке КПП носило вынужденный характер и было обусловлено тем, что Лачинской коридор использовался для переброски с территории Армении в Карабах различного рода вооружений, мин, боеприпасов. Последней каплей в чаше терпения, насколько можно судить, стал инцидент, когда азербайджанский военный грузовик на территории Азербайджана подорвался на армянских минах. Было установлено, что эти противопехотные и противотанковые мины, там их было несколько десятков, датированы 2021 годом и произведены на территории Армении. Что касается реакции Армении, она крайне истеричная, и, разумеется, никакого одобрения со стороны Еревана установки КПП Азербайджаном нет. Наоборот, звучат пропагандистские заявления о некоем «новом геноциде армян», готовящихся «этнических чистках» и т.д. Но это все пропаганда. Реально же будет просто обеспечена процедура контроля. Добропорядочные граждане армянской национальности смогут без проблем ездить из Карабаха в Армению и возвращаться назад», — сказал И.Коротченко, комментируя установку азербайджанского КПП в начале Лачинской дороги. Его слова приводит «Азертадж».

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