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Лавров в ООН заявил, что мир подошел к опасной черте

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Мир, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может, и более опасной черте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а, может быть, еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений «на поле боя». Все это – в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения», — заявил Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН.

Он призвал «вернуться к истокам» – соблюдению целей и принципов Устава ООН «во всем их многообразии и взаимосвязи».

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