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Бредихин: Это естественная реализация трехсторонних договоренностей

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Согласование установки азербайджанского КПП в начале Лачинской дороги с российскими миротворцами говорит о воплощении мирного плана урегулирования вопроса.

Об этом заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ, российский политолог Антон Бредихин.

«Действительно очень хорошо, если этот шаг был согласован с российскими миротворцами. Соответственно, нет никаких претензий либо настороженностей со стороны российских военных. Раз так, то это и есть воплощение мирного плана. Это естественная реализация трехсторонних договоренностей, которые были заключены в 2020 году при посредничестве Москвы», — приводит «Азертадж» его слова.

По его словам, армянская сторона, несмотря ни на что, де-факто смиряется с балансом сил в регионе.

«Что касается строительства КПП армянской стороной – пусть строят. Они тем самым де-факто смиряются с тем имеющимся балансом сил в регионе. Вместе с тем за практическими действиями они будут запускать идеологические – в информационном поле. Вполне ожидаемы определенные выступления, митинги, протесты, провокации вроде той, что провел «Дашнакцутюн» в отношении флагов Азербайджана и Турции. Безусловно, премьер-министр Армении Пашинян не будет говорить о том, что это какая-то победа армянского народа – он будет, наоборот, обвинять азербайджанскую сторону, якобы он ни при чем. Хотя по факту он примиряется с текущим статус-кво и, видимо, на уровень каких-то военных провокаций выводить его не будет», — считает эксперт.

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