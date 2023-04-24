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Объем пассажирских перевозок в Азербайджане возрос почти на четверть

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В январе-марте этого года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 6,4% и 22,8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данную информацию приводит Госкомитет по статистике.

За отчетный период хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в транспортном секторе, перевезли 52,5 млн тонн грузов. 3,5% грузов было перевезено морским транспортом, 8,5% — железнодорожным, 0,1% — воздушным, 54% — автомобильным и 33,9% транспортировано по трубопроводам.

Объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 4,3%, а удельный вес этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составил 75,4%.

В первом квартале этого года транспортники обслужили 423,7 млн пассажиров. 87,1% пассажиров было перевезено на автомобилях, 12,4% — на метро, а остальные — другими видами транспорта.

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