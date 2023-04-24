Зеленский: Путин воюет за свою жизнь, а не за свою страну

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Президент России Владимир Путин в ходе войны против Украины воюет за свою жизнь, а не за свою страну. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью каналу Al Arabiya.

Зеленский в ходе беседы с журналистом поблагодарил союзников за поддержку Украины и призвал продолжать такую помощь. По его словам, помогая Украине, страны помогают себе: «потому что, прежде всего, это дешевая цена, которую [они] должны заплатить, поскольку Россия пойдет дальше».

Он подчеркнул, что «Россия не остановится на Украине, и это ясно всем». Украина, по мнению Зеленского, способна остановить врага.