Милли Меджлис осудил провокационное заявление Симоняна

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Высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна в социальных сетях по поводу создания пограничного контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди неприемлемы. Это очередная попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана, которая не способствует миру и спокойствию в регионе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Милли Меджлиса.

«Следует подчеркнуть, что обеспечение безопасности границ, в том числе безопасности передвижения, является необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета и верховенства закона. Предотвращение систематического и широкомасштабного использования Лачинской дороги в незаконных целях и обеспечение безопасности границы является легитимным правом правительства Азербайджана. Решение правительства Азербайджана служит цели предотвращения незаконной деятельности и содействия упорядоченному въезду и выезду на территорию страны», — говорится в тексте заявления.