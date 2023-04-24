Анкара: Чтим память турок, убитых армянскими террористами

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Министерство национальной обороны Турции выступило с резким осуждением попыток очернения турецкого народа под предлогом утверждений о событиях 1915 года в Османской империи.

«Согласно турецким и иностранным архивам, армянские банды террористов в 1915 году зверски убили тысячи турок, не гнушаясь на стариков, женщин и детей. На фоне этих реалий, подтвержденных архивными документами, попытки очернения турецкого народа, достойны самого решительного осуждения. С уважением чтим память всех турок, убитых армянскими террористами», — говорится в заявлении ведомства, размещенном в понедельник в соцсетях.