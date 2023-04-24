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МИД РФ: Рассчитываем на проявление Баку и Ереваном политической воли

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Выражаем серьезную озабоченность обстановкой в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, а также в диалоге между официальными Баку и Ереваном.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

«С крайней обеспокоенностью фиксируем рост числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон. Не менее опасным считаем возросший градус обвинительной и агрессивной риторики в публичном пространстве Азербайджана и Армении. В контексте последнего развития событий 23 апреля особо отмечаем неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., идет ли речь о несогласованном изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня.

Призываем стороны незамедлительно вернуться к имеющимся договоренностям. Исходим из того, что в любом случае не должно страдать местное население и не должны создаваться никакие препятствия его жизнедеятельности.

Считаем, что многие возникшие проблемы являются следствием многомесячного простоя и отсутствия прогресса в переговорном процессе по основным трекам трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и согласование параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Рассчитываем, что в Баку и Ереване проявят политическую волю и сумеют в ближайшее время преодолеть эту негативную динамику.

Российская сторона готова оказывать близким ей Азербайджану и Армении все необходимое содействие как на политическом уровне, так и «на земле» – с участием командования РМК.

Предостерегаем также внешних западных игроков и работающие по их конъюнктурной повестке дня локальные русофобские элементы от попыток раскачки ситуации, в том числе путем очерняющей кампании в адрес России» — говорится в заявлении.

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