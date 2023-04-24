Расим Мусабеков: Если армянская сторона станет обстреливать азербайджанский КПП, то это будет означать одно…

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Баку слов на ветер не бросает. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что КПП должен быть, накануне было реализовано. На дороге Герус-Лачин появился азербайджанский КПП. Вопреки, прихотям как армянской стороны, так и ее опекунам в лице мировых держав. Это решение назревало давно, и последней каплей чашей терпения стали сообщения о непрекращающейся переброске живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана.

Свое отношение к данному вопросу в блиц-интервью с Minval высказал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

— Азербайджан в одностороннем порядке установил КПП на дороге Герус-Лачин. Как далее будут развиваться события в регионе, и какова вероятность возобновления военных действий?

— Я считаю, что дальнейшие события будут развиваться по мирному сценарию. Понятно, что последуют вопли из Еревана и Ханкенди, где пока еще действует сепаратистский режим. В унисон с ними запоют и традиционные покровители из Франции и США, которые потребуют беспрепятственного движения в данном направлении, естественно, в угоду армянским интересам. Но, думаю, что их потуги будут тщетными. Как оказались тщетными их призывы к азербайджанским экоактивистам, протестующим на Лачинской дороге против армянского произвола на наших землях.

Точно так же подобного рода будут озвучены нелепые заявления об азербайджанском КПП, но Баку будет игнорировать их, как и ранее. Что касается возможности возобновления военных действия, то она минимальна. Ну, а если армянская сторона окончательно утратит чувство реальности и самосохранения и станет обстреливать азербайджанский КПП, то это будет означать одно: коммуникация между Арменией и армянскими жителями Карабахского региона будет полностью утрачена. А это, в свою очередь, будет означать, что никакие международные организации, как, к примеру, Международный красный крест, ни российские миротворцы не будут в состоянии обеспечить двухстороннюю связь Армении с карабахскими армянами, как это было ранее.

-Исходя из опубликованных видеокадров ясно, что российский миротворческий контингент (РМК) принимает непосредственное участие в этой провокации. Каков интерес Москвы в этой авантюре?

— РМК должен хотя бы имитировать определенные действия в этой ситуации. Иначе, полная отстраненность российских военных, временно размещенных в Карабахском регионе, будет интерпретирована как изначальная договоренность Баку и Москвы по вопросу установления КПП. Обратная сторона медали заключена в том, что РМК ничего существенного сделать не в состоянии. Не будут же они применять силу. Так как это приведет к ответным силовым шагам со стороны Азербайджана. Поэтому, считаю, что РМК будет вынужден смириться с новой сложившейся ситуацией.

— Какова вероятность того, что после явного нарушения объективности со стороны РМК, до 2025 года могут и не дотянуть?

— Думаю, и в Москве отдают себе отчет, что какое-либо грубое военное противодействие Баку в этом вопросе обернется для России тем, с чем Кремль не хочет сталкиваться. Речь идет о постановке вопроса о досрочном прекращении миссии РМК на азербайджанской территории. А потому определенную черту Москва в лице российских миротворцев переходить не будут.

Кроме того, в Москве понимают, что в нынешней ситуации, когда Россия ведет войну с Украиной, находится под санкциями и практически изолирована от международного сообщества, проводить активную политику с использованием военных инструментов в отношении Азербайджана Кремль не в состоянии.

Поэтому, интересам России отвечает присутствие своих военных на азербайджанской территории. И в случае перелома ситуации на украинском фронте в свою пользу и выхода из изоляции, после чего Москва может получить возможность разговаривать надменным тоном с Баку, ей выгодно сохранить свои вооруженные силы в той или иной форме на территории Азербайджана. И потому, считаю, что РМК больше расположен к тому, чтобы находить точки взаимодействия, договариваться с Азербайджаном, а не с армянами. Так как именно Баку может поставить вопрос ребром о досрочном прекращении нахождения РМК на своей земле.

— Намерены ли наши депутаты категорично высказать недоверие в отношении РМК, как структуры, не справившейся со своими обязанностями?

— Депутаты Милли Меджлиса по данному вопросу выражали свое недовольство и на заседаниях парламента, и в средствах массовой информации. Но ставить вопрос о досрочном удалении РМК, думаю, сегодня нет никакой необходимости. Скорее всего, мы будем стараться превратить РМК в инструмент восстановления конституционного права Азербайджана в Карабахском регионе, где проживают карабахские армяне. И я не исключаю, что подобный вариант в конечном счете окажется для России приемлемым. Тем более на фоне ухудшающихся отношений между Пашиняном и российскими властями.

Фарид Теймурханлы