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Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили трехсторонний формат Азербайджан-Турция-Грузия

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В ходе встречи между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и его грузинским коллегой Дуаншером Бурчуладзе обсуждались вызовы региональной безопасности.

Информацию распространило Министерство обороны Грузии.

Было отмечено, что в ходе беседы было уделено внимание динамике двусторонних поездок на высоком уровне, и что эти визиты подтверждают готовность сторон укреплять сотрудничество на благо обеих стран и регионов.

В ходе беседы также был затронут формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия. Было отмечено, что встречи на стратегическом уровне, сотрудничество в области обороны, совместные учения и встречи экспертов укрепляют способность взаимодействия между странами.

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