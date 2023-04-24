Привет из 90-х: Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании в примерочной

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Экс-президента США Дональда Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании девушки в примерочной в 1990-х годах, пишет The Wall Street Journal.

Отметим, что колумнистка женского журнала Elle Джин Кэрролл утверждает, что Трамп пригласил ее в фешенебельный универмаг «Бергдорф Гудман» в Нью-Йорке, заманил в примерочную и там, как она заявляет, изнасиловал. Ее рассказ был опубликован в пятницу в издание New York Magazine.

Трамп заявил, что это ложь, он никогда не встречался Джин Кэрролл, а историю с изнасилованием в примерочной он назвал вымыслом.