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Россия намерена захватить Бахмут до начала украинского контрнаступления

22 04 2023 russia ukraine war 23392123

Российское военное руководство ставит задачу завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, наемники «Вагнера» продолжают нести большие потери, но в надежде захватить город, для поддержания наступления минобороны РФ задействовало соединения ВДВ, чтобы позволить «Вагнеру» полностью сосредоточиться на городских боях.

«Финансист и главарь «Вагнера» Евгений Пригожин передал северный и юго-западный фланги минобороны РФ и подтвердил, что соединения ВДВ таким образом поддерживают главные усилия «Вагнера» в Бахмуте», — говорится в публикации.

Эксперты также добавили, что поддержка ВДВ в этом районе, вероятно, позволит «вагнеровцам» добиться большего успеха в городе и может убедить украинские силы отступить.

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