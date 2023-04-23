В РФ пригрозили расторгнуть зерновое соглашение

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Запрет на экспорт товаров в Россию может негативно повлиять на «зерновое соглашение». Об этом в своем Telegram написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновое соглашение и многое другое. Они нуждаются», — отметил он.