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В бакинском метро пассажир упал на рельсы

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На станции метро «Мемар Аджеми» мужчина средних лет упал на рельсы, сообщает Report.

Машинист поезда, въехавшего на станцию, немедленно остановил состав. В соответствии с нормативными требованиями метрополитена проездные пути были немедленно обесточены, была вызвана скорая помощь.

Согласно информации, пассажира эвакуировали с проездных путей, оказали ему первую помощь. По заключению работников скорой медицинской помощи, он не получил серьезных травм. В результате инцидента на «зеленой линии» произошла дополнительная задержка длительностью 4 минуты.

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