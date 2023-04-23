Эрдоган: Турция построит новый авианосец, по размерам дважды превышающий TCG Anadolu

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Турция намерена построить новый авианосец, по размерам дважды превышающий новый десантный корабль TCG Anadolu, сообщает «Анадолу».

Об этом Эрдоган заявил на церемонии открытия спортивного комплекса в Сакарье.

Турецкий лидер в очередной раз почтил память погибших в результате февральских землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше.

«Турецкий народ оставил позади многие бедствия, благодаря своему единству и солидарности. Точно так же мы преодолеем последствия февральских землетрясений», — сказал Эрдоган.

Эрдоган напомнил, что в 75-й день после землетрясений состоялась церемония сдачи первых сельских домов гражданам в зонах бедствия. По его словам, всего будут построены 650 тыс. единиц жилья для жителей зон землетрясений.

Глава государства также заявил, что Турция намерена построить новый авианосец, по размерам дважды превышающий новый десантный корабль TCG Anadolu.

Президент Турции подчеркнул, что власти страны продолжают предпринимать шаги, которые навсегда снизят инфляцию до однозначных цифр.