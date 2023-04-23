Объявлена ​​дата открытия самого длинного тоннеля в Европе

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3 мая вместе с президентом Турции состоится открытие тоннеля «Зигана» который соединит трассу между двумя провинциями страны – Трабзоном и Гюмюшхане. Об этом заявил министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу.

В своем заявлении министр подчеркнул важность тоннеля длина которого составляет 14,5 километров.

«Мы строим новый шелковый путь мира. Тоннель соединит Турцию со странами Южного Кавказа, Ираном и Ближним Востоком», — сказал он.

Отметим что, строительсво тоннеля в провинции Гюмюшхане стартовало в апреле 2016 года, а со стороны Трабзона – в августе того же года.

Так же отметим что, новый тоннель «Зигана» позволит ежегодно экономить на топливе и времени 58,1 млн лир, снизит объем выбросов в атмосферу на 15 779 тонн.