«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Президент Турции: Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни

recep erdogan 170423

«Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы испытали много горя во время этого стихийного бедствия. Среди вас есть те, кто потерял в результате землетрясений своих родных и близких. Я молюсь Аллаху за душу каждого из погибших.

Наше государство и народ мобилизовали все свои силы, чтобы оказать помощь пострадавшим гражданам. Надеюсь, что в течение года мы возродим наши города, вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что все работали без устали день и ночь, без выходных, чтобы построить светлое будущее для своих детей.

«Теперь мы хотим увековечить уровень развития, которого достигла наша страна. В связи с этим мы проводим серьезную подготовку и прилагаем все усилия. Мы рады осуществить для нашей страны такой же проект, как корабль TCG Anadolu, который мы спустили на воду совсем недавно», — добавил Эрдоган.

Теги:
Из этой рубрики
Erdogan
Мир

Президент Турции пообещал предоставить фермерам беспроцентные кредиты

2023/04/23, 19:10
recep erdogan 170423
Мир

Президент Турции: Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни

2023/04/23, 18:50
iran1
Мир

Тегеран и Москва сходятся в подходах по решению региональных проблем

2023/04/23, 18:15
ilon mask predstavil chip dlya chteniya mysley 163096
Мир

Маск заявил, что отправил Украине $100 млн

2023/04/23, 18:05
MID Polshi
Мир

Замглавы МИД Польши — за скорейший прием Украины в НАТО

2023/04/23, 17:32
kitay 2
Мир

Страны Балтии вызовут представителей КНР из-за высказываний посла Китая в Париже

2023/04/23, 16:42
nikos dendias
Мир

Греция направит в Египет авиацию для вывоза граждан из Судана

2023/04/23, 15:43
06 1
Мир

Папа Римский призвал остановить боевые действия и насилие в Судане

2023/04/23, 15:24
armen sarkisyan
Мир

Уголовное дело в отношении экс-президента Армении направлено в Следственный комитет

2023/04/23, 14:27