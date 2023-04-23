Президент Турции: Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни

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«Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы испытали много горя во время этого стихийного бедствия. Среди вас есть те, кто потерял в результате землетрясений своих родных и близких. Я молюсь Аллаху за душу каждого из погибших.

Наше государство и народ мобилизовали все свои силы, чтобы оказать помощь пострадавшим гражданам. Надеюсь, что в течение года мы возродим наши города, вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что все работали без устали день и ночь, без выходных, чтобы построить светлое будущее для своих детей.

«Теперь мы хотим увековечить уровень развития, которого достигла наша страна. В связи с этим мы проводим серьезную подготовку и прилагаем все усилия. Мы рады осуществить для нашей страны такой же проект, как корабль TCG Anadolu, который мы спустили на воду совсем недавно», — добавил Эрдоган.