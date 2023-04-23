МИД: Будут созданы необходимые условия для проезда в обоих направлениях армянских жителей, проживающих в Карабахском районе Азербайджана

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Согласно обязательствам по Трехстороннему Заявлению, в рамках данной дополнительной меры, являющейся гарантией безопасности со стороны Азербайджанской Республики для передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге, будут созданы необходимые условия для транспарентного и упорядоченного проезда армянских жителей, проживающих в Карабахском районе Азербайджана, из этого пункта в Армению и Азербайджан в обоих направлениях.

Об этом говорится в заявлении Азербайджанской Республики по поводу создания пограничного пункта пропуска в начале дороги Лачин-Ханкенди.

В заявлении отмечено также, что указанный механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом.