«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Уголовное дело в отношении экс-президента Армении направлено в Следственный комитет

armen sarkisyan

Уголовное дело об иностранном гражданстве экс-президента Армении Армена Саркисяна передано в Следственный комитет страны.

Как передают местные СМИ, об этом подтвердили в Службе нацбезопасности.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян 23 января этого года подал в отставку. В качестве причины такого решения Саркисян назвал отсутствие должных полномочий, что, по его словам, не позволяет президенту влиять на политические процессы.

На следующий день в издании Hetq.am появилась информация о том, что, до избрания президентом у Саркисяна было гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис. Президентом избираться он не имел права.

Теги:
Из этой рубрики
nikos dendias
Мир

Греция направит в Египет авиацию для вывоза граждан из Судана

2023/04/23, 15:43
06 1
Мир

Папа Римский призвал остановить боевые действия и насилие в Судане

2023/04/23, 15:24
armen sarkisyan
Мир

Уголовное дело в отношении экс-президента Армении направлено в Следственный комитет

2023/04/23, 14:27
sudan2
Мир

Швеция направит военных в Судан для помощи в организации эвакуации подданных

2023/04/23, 14:08
ekonomika
Мир

Экономика Узбекистана выросла на 5,5% по итогам первого квартала

2023/04/23, 13:47
sudan8
Мир

МИД Франции объявил о начале эвакуации французских граждан и дипломатов из Судана

2023/04/23, 13:28
germaniya tanki ukraine
Мир

Часть танков Leopard 2 от Испании уже направляются в Украину

2023/04/23, 13:09
oruzhie ssha 3
Мир

В США начнут продажу оружия с технологией распознавания лиц

2023/04/23, 11:51
VSU
Мир

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 186 тыс. человек

2023/04/23, 11:32