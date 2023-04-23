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Обнародован прогноз погоды на завтра

pogoda

Обнародован прогноз погоды на 24 апреля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 18-22° тепла, местами до 25° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем, начиная с западных районов, местами возможны небольшие осадки, в отдельных районах интенсивные, гроза и град. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.

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