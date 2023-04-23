В США начнут продажу оружия с технологией распознавания лиц

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Компания Biofire Tech из американского штата Колорадо начала принимать заказы на «умный» пистолет с технологией распознавания лиц, сообщает Reuters.

Пистолет Biofire также можно активировать не только с помощью лица, но и с использованием датчика отпечатков пальцев. Эти функции предназначены для того, чтобы оружием пользовались только авторизованные пользователи и его не смогли использовать дети.

По заявлению компании, первые готовые к использованию версии 9-мм пистолета могут быть отправлены клиентам, оформившим предзаказ, уже в четвертом квартале этого года, а типовая модель за $1499 возможно выйдет в продажу во втором квартале 2024 года.