Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

66 Просмотров

Страны Группы семи (G7) решительное поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшихся 22-23 апреля в Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения, сообщает ТАСС.

Министры также заявили о готовности G7 оказать поддержку Киеву в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, включая ирригационные сооружения, предприятия пищевой промышленности и складские объекты, а также в сфере предоставления украинским фермерам финансового обеспечения.