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11-й пакет антироссийских санкций ЕС может включать запрет на транзит ряда товаров

sankcii

Новый, 11-ый пакет антироссийских санкций ЕС может включать запрет на транзит ряда товаров, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ограничения будут распространяться прежде всего на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторые виды транспортных средств, которые Россия могла бы использовать в украинском конфликте.

Ожидается, что в пакет также включат порядка 30 новых позиций, а также дополнительные ограничения в отношении некоторых российских компаний и организаций. Госкорпорация «Росатом», скорее всего, не будет включена в этот санкционный список, отмечает агентство.

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