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Казахстан начал отгрузку своей нефти из Джейхана в направлении Румынии

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Казахстан начал отгрузку своей нефти из Джейхана в направлении Румынии

АО «КазМунайГаз» (КМГ) начало отгрузку казахстанской нефти из турецкого порта Джейхан в направлении Румынии.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщила пресс-служба нацкомпании в субботу.

Сообщается, что глава КМГ Магзум Мирзагалиев посетил порт Джейхан и ознакомился с процессом отгрузки казахстанской нефти для нефтеперерабатывающего завода «Petromidia», находящегося в Румынии и принадлежащего КМГ.

«Договоренности с азербайджанской компанией SOCAR перешли в плоскость практической реализации. Это говорит о хороших перспективах дальнейшего наращивания нашего сотрудничества», — отметил он в ходе церемонии начала отгрузки.

Он поблагодарил руководство компании «Тенгизшевройл» за успешно проведенную серию переговоров по условиям транспортировки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн с терминала Джейхан транспортирует отечественный танкер «Alatau», принадлежащий ТОО НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя организация КМГ), который проследует в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ «Petromidia».

Пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн подписано между КМГ и SOCAR в конце прошлого года. В марте текущего года начаты отгрузки казахстанской нефти по направлению Актау-Баку. В транспортировке задействованы казахстанский и азербайджанский флот на паритетной основе. По состоянию на 20 апреля с порта Актау отгружено 86 тыс. тонн.

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