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Зеленский ввел новые санкции против россиян

zelen41

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые пакеты санкций против россиян.

Согласно сообщению украинских СМИ, в первый список попали 322 российских юрлица, связанных с российским оборонпромом, космосом и инфраструктурой. Среди них — научные институты, машиностроительные и другие предприятия и государственные ведомства.

Во втором списке — 40 физлиц: граждан России и ряда стран, связанных, предположительно, с российским зарубежным представительством (в том числе с офшорными компаниями, которые попали в отдельный список из 58 наименований).

В списке есть и гражданин Украины — коллаборант Владимир Бобрышев, который исполнял обязанности «начальника управления кадров Херсонского областного МВД» во время российского контроля Херсона.

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