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Самолет РФ неожиданно совершил посадку в Берлине: СМИ выяснили детали

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С началом полномасштабной войны Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство для российских перевозчиков.

Российский самолет со специальным дипломатическим разрешением совершил посадку в Берлине. Речь идет о российском самолете Ил-96-300, выполнявшем нерегулярный рейс из Москвы RSD 898.

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство для российских перевозчиков, напоминает DW.

«Как свидетельствует сайт для отслеживания перелетов Flightradar24, российский Ил-96-300, выполнявший нерегулярный рейс из Москвы RSD 898, совершил посадку в берлинском аэропорту BER около 9 утра по местному времени. Через три часа он покинул аэропорт Берлина и около 15:30 по российскому времени ожидается его посадка в аэропорту «Внуково», — пишет издание.

Компетентный источник подтвердил DW эту информацию и отметил, что речь шла не об обычном пассажирском рейсе, обслуживание которого относится к компетенции гражданского аэропорта BER.

О пассажирах или грузе самолета пока ничего не известно.

Отмечается, что немецкому информационному агентству dpa представитель Военно-воздушных сил ФРГ сообщил, что российский самолет вылетел в субботу, 22 апреля, из Москвы в Берлин со спецразрешением.

ЕС закрыл воздушное пространство для России в 2022 году

Напомним, что 27 февраля 2022 года Еврокомиссия объявила, что в рамках следующего пакета антироссийских санкций авиаперевозчикам РФ будет запрещено осуществлять рейсы и пересекать воздушное пространство ЕС.

26 февраля первый пакет санкций против авиационного флота России ввели Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, а затем к запрету присоединились все страны Евросоюза и Канада.

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