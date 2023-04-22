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NYT: Секретные данные США утекли в Сеть в феврале 2022 года

danniye

Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке секретных документов, начал размещать информацию на несколько месяцев раньше, чем это стало известно теперь, и в гораздо более крупной чат-группе, сообщает The New York Times.

Первые публикации секретных данных американской разведки в связи с войной в Украине произошли еще в феврале 2022 года. К этому выводу пришли журналисты издания The New York Times в статье, опубликованной в пятницу, 21 апреля.

Из нее следует, что военнослужаший Национальной гвардии США  Джек Тейшейра,  подозреваемый в утечке секретных документов, начал размещать информацию на несколько месяцев раньше, чем это стало известно теперь, и в гораздо более крупной чат-группе. Вскоре после вторжения в Украину пользователь, чей профиль совпадает с профилем подозреваемого, разместил секретные разведданные о военных действиях России в ранее нераскрытой чат-группе на Discord, социальной медиаплатформе, популярной среди геймеров. В ней состояло около 600 участников.

Спустя 48 часов после начала вторжения России в Украину

Судя по всему, первая утечка произошла менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину. «Видел отчет Пентагона, в котором говорится, что для вторжения используется примерно третья часть сил», — написал пользователь. Очевидно, желая произвести впечатление на других участников группы, которые подвергли сомнению его анализ, он указал: «У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Плюсы службы в разведывательном подразделении ВВС США», — цитирует The New York Times.

Некоторые сообщения начинались с обновленной информации о количестве жертв среди российских и украинских военнослужащих. С особым интересом он размещал обновленную информацию о том, какие страны оказывают Украине военную помощь. В других случаях размещенные разведданные, похоже, предвещали развитие событий на поле боя. В частности, Тейшейра поделился секретной информацией о грядущем отступлении России от Киева, которую, по его словам, он «нашел на сайте АНБ». «Немного «больших» новостей. Возможно, планируется отвод войск к западу от Киева, как и во всех других местах», — написал он 27 марта 2022 года. Два дня спустя российские официальные лица объявили, что отводят войска от украинской столицы.

21-летний Тейшейра был арестован 13 апреля в связи с утечкой секретных документов, опубликованной в другой группе Discord под названием Thug Shaker Central, насчитывающей около 50 членов. Там он впервые разместил информацию в октябре 2022 года.

Сведения, полученные газетой, «поднимают вопрос о том, почему власти не обнаружили утечку раньше, особенно в свете того, что эти сообщение могли увидеть сотни других людей», — пишет The New York Times. По информации издания как адвокат Тайшейры, так и представители ФБР и министерства юстиции США отказались комментировать последние разоблачения.

 

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