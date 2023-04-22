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МИД РФ сообщил, что ФРГ приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

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Власти ФРГ приняли решение о массовой высылке российских дипломатов, тем самым Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений. Об этом сообщили в субботу ТАСС в МИД РФ.

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — указали в ведомстве.

РФ «зеркально» ответит на массовую высылку российских дипломатов из Берлина. «В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года», — указали в министерстве.

В МИД РФ считают, что ФРГ нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой «затее».

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