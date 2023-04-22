Гарегин II гонит свою паству на убой, словно жертвенных баранов

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Армянская апостольская церковь. При упоминании этой организации у большинства хотя бы немного осведомленных о ее деятельности людей возникают негативные ассоциации. Данная религиозная секта (иначе и не назовешь) была создана вовсе не для того, чтобы стать проводником света и добра на земле. Скорее, наоборот.

ААЦ в лице католикосов всех армян на протяжении многих лет являлась идейным и духовным покровителем, спонсором армянского терроризма и сепаратизма. Еще в годы первой мировой войны именно после призыва так называемого святого Эчмиадзина – духовного центра ААЦ армянские подданные Османской империи встали на путь государственной измены. Пока регулярные войска османов сражались на фронтах с врагами, вдохновленные армянским католикосом хаи нанесли удар в спину.

Естественно, за гражданскую позицию в виде государственной измены армяне понесли заслуженное наказание. Даже слишком мягкое, отделавшись депортацией с передовой вглубь империи. Впрочем, это не помешало созданию грандиозного мифа о «геноциде армян».

Но вернемся к подрывной и провокационной деятельности ААЦ, которая вредила и вредит, в первую очередь, интересам самих армян. Особенно бурную активность армянская секта проявила в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия. С благословления тогдашнего католикоса Вазгена I пришлый на Кавказе народ заделался хозяином близлежащих земель. Загоревшись идеей пресловутого «миацума», наши соседи зажгли огонь карабахского конфликта, тлеющего до сих пор. Какие последствия имело «божье слово» Вазгена I, известно всем. Около миллиона азербайджанских беженцев, оккупация 20 процентов нашей территории, тысячи погибших с обеих сторон, Ходжалинский геноцид и другие бедствия и несчастья. Так продолжалось до осени 2020 года, пока азербайджанские воины не доказали армянской стороне ошибочность заветов Вазгена.

Однако, судя по всему, «железный кулак» до конца не вправил мозги ни представителям светского общества Армении, ни ее духовенству. Нынешний католикос Гарегин II пытается быть достойным продолжателем разрушительной миссии ААЦ и прилагает все усилия для очередного кровопролития. Так, это «духовное лицо» в ходе встречи с журналистами, отвечая на вопрос, видит ли он возможность того, что «арцах» (здесь и далее кавычки Minval) может не быть в составе Азербайджана, сказал: «Я не могу представить, что «арцах» может быть в составе Азербайджана. Это будет означать новый «геноцид» в отношении армянского народа, это будет означать изгнание армян из «арцаха». Мы должны приложить все усилия, чтобы в рамках международных норм и законов обеспечить право нашего «народа арцаха» жить независимо. Наш народ будет защищать право «народа арцаха» на свободную и независимую жизнь во имя всех принесенных жертв».

Основательно «плавающий» в политических вопросах (да и в теологии тоже) Гарегин не в курсе, что ни в международных нормах и законах, ни вообще в природе такого понятия как «народ арцаха» не существует. Это первое.

Второе. Именно в рамках международных норм Азербайджан готов обеспечивать права армян, проживающих в Карабахском регионе, наравне с остальными гражданами страны. Ни больше, ни меньше. Для этого достаточно прозреть, оглянуться вокруг, увидеть и сделать правильный вывод из сложившейся геополитической ситуации. А именно, как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, «либо принять гражданство, либо искать себе другое место жительства».

Но своевольничать, создавать мифическое «государство» в государстве им не будет позволено. Вот, о чем гласят международные законы. Однако Гарегин II вместо того, чтобы призвать свою паству следовать законам, фактически раздувает огонь сепаратизма и гонит ее на убой, словно жертвенных баранов. Очевидно, что в случае отказа принять азербайджанское гражданство или покинуть нашу территорию в отношении сепаратистского и террористического гнезда «мягкие» доводы будут исчерпаны. И будет лучше для самих карабахских армян не доводить дело «до ручки». И католикос все армян прекрасно об этом знает, но суть, идеология, база ААЦ требуют крови. Пусть даже крови армян.

Кроме того, католикос затронул также деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, что в декабре 2020 года Гарегин призвал армянского премьера уйти в отставку на фоне поражения в карабахской войне и последовавшего в Армении внутриполитического кризиса. И вчера он вновь подтвердил свой «отеческий завет».

«Мы направили отеческий призыв, и он, естественно, не ограничивается во времени», – сказал он.

По всей видимости, Гарегин либо не понимает, либо не хочет понять, какую опасность в себе таит этот «отеческий призыв». Учитывая фактор влияния ААЦ на армянскую среду как в духовном, так и финансовом плане, призыв к отставке Пашиняна так называемые реваншисты могут принять за отмашку со стороны Гарегина. Предположим, что «бородатое дитя» послушалось своего «духовного отца» и сложило с себя полномочия. Очевидно, что его место займут реваншисты в лице Саргсяна, Кочаряна, Оганяна и так далее. Одним словом, на место одного военного преступника, отдавшего приказ бомбить мирных жителей Гянджи, Барды, Мингячевира, придут другие организаторы и исполнители Ходжалинского геноцида. И новые старые палачи, дабы имитировать патриотическую деятельность, несомненно, пойдут на кровавые провокации в отношении Азербайджана. А второй удар «железного кулака» армянам уже не вынести.

Хаи потеряют все, в том числе и подарок большевиков в виде государственности. И это не сюр картина армянского апокалипсиса, а реальность, с которой столкнутся наши соседи, если, ко всему прочему, еще и прислушаются к заветам своего «отца».

Фарид Теймурханлы