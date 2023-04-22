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Торговля между Грузией и Россией набирает обороты

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Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос 61%, сообщает Национальная служба статистики Грузии «Сакстат», передает Sputnik Грузия.

Из Грузии в РФ за январь-март 2023 года вывезли более 36 тысяч тонн ферросплавов, 29,6 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 13,8 тысяч тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысяч тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-марте текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 39,6 тысяч тонн, а также пшеничную муку весом 42,2 тысячи тонн.

Из России также завезли 288,9 тысяч тонн природного и попутного газов, 235,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 67,4 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива, и так далее.

В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.

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