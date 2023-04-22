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ФСБ обвинила сотрудника оружейного завода в Москве в госизмене

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Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене в пользу зарубежных стран гражданину РФ Дмитрию Киче — заместителю начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология», на котором выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS. Как уточнили в субботу ТАСС в правоохранительных органах, столичный суд уже отправил обвиняемого в СИЗО.

«Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО «Лефортово», где с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела», — рассказал собеседник агентства.

Санкция вменяемой оружейному специалисту Киче статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

В Лефортовском суде Москвы в свою очередь подтвердили ТАСС избрание, а также продление на два месяца в отношении обвиняемого Кичи меры пресечения в виде ареста, но от дальнейших комментариев отказались, сославшись на то, что уголовное дело содержит материалы, маркированные грифом «секретно». Официальными комментариями правоохранительных органов, обвиняемого и его представителей ТАСС не располагает.

Бренд ORSIS

Завод ООО «Промтехнология» (оружейный бренд «ORSIS») начал промышленный выпуск охотничьих и спортивных винтовок в столице под торговой маркой ORSIS в марте 2011 года, говорится на официальной странице предприятия в интернете. Компания имеет все необходимые лицензии и разрешения на производство стрелкового оружия, сертифицирована по международным стандартам качества.

Кроме того, на предприятии ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки и модернизации современных высокоточных оружейных систем, а также осуществляется сотрудничество со специалистами российских НИИ и высших технических учебных заведений в области металлообработки, материаловедения, разработки и проектирования стрелкового оружия. Проект создания высокотехнологичного оружейного производства был реализован при поддержке Национальной федерации высокоточной стрельбы, эксперты которой принимают участие в разработке и испытании продукции компании.

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