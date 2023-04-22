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В Судане в первый день празднования Рамазана погибли не менее 59 человек

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По меньшей мере 59 человек стали жертвами столкновений в Судане, около 200 получили ранения в первый день праздника Рамазан, который большинство стран Ближнего Востока отмечает в пятницу. Об этом заявил министр здравоохранения республики Хайсам Мухаммед Ибрагим в комментарии телеканалу Asharq.

«Количество пострадавших за этот день достигло 200 человек, из них 75 в штате Хартум, 59 человек погибли», — сказал министр. При этом он отметил, что информация о жертвах и пострадавших, зафиксированных в пятницу, поступала в ведомство только из четырех штатов страны.

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