СМИ: Китай создает кибероружие для захвата военных спутников США

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Китай создает сложное кибероружие, чтобы «захватить контроль» над вражескими спутниками в условиях потенциальной войны за Тайвань.

Об этом говорится в отчете американской разведки, который вместе с другими документами Пентагона оказался в Сети из-за недавней утечки, пишет Financial Times.

В отчете утверждается, что задачи, которые Пекин ставит перед своим военными, значительно превосходят все то, что Россия сейчас применяет в Украине.

Так, российские группы радиоэлектронной борьбы применяют метод грубой силы, пытаясь без особого успеха заглушить сигналы между низкоорбитальными спутниками SpaceX и их наземными терминалами. В свою очередь китайцы хотят научиться имитировать сигналы управления вражескими спутниками, чтобы взять их под свой контроль или вывести из строя в критические моменты сражения.

«Военные официальные лица США предупредили, что Китай добился значительного прогресса в развитии военных космических технологий, в том числе в области спутниковой связи», – пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Тайвань тоже обратил внимание на важность спутниковой связи для украинских военных и теперь стремится построить свою коммуникационную инфраструктуру, которая сможет выдержать нападение со стороны Китая.