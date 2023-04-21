Армия Судана согласилась на трехдневное перемирие в связи с праздником Ураза-Байрам

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Вооруженные силы Судана согласились на трехдневное перемирие с пятницы в связи с мусульманским праздником разговения Ураза-Байрам.

«Вооруженные силы согласились на перемирие сроком три дня, начиная с сегодняшней пятницы, 21 апреля, чтобы граждане смогли отпраздновать Ид аль-Фитр и были оказаны гуманитарные услуги», — говорится в заявлении ВС Судана.

Представители суданской армии также выразили надежду на то, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) будут соблюдать все требования перемирия и остановят какие-либо военные передвижения.