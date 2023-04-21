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Сахиба Гафарова направила письмо председателю Госдумы России

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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова адресовала председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину письмо в связи с предвзятыми заявлениями, которые зампредседателя Комитета информационной политики, информационной технологии и связи Госдумы Олег Матвейчев сделал в эфире российско-армянского информагентства «Русарминфо».

Как передает Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в письме С.Гафаровой отмечается большое беспокойство, вызванное в Азербайджане последними заявлениями, сделанными О.Матвейчевым — особенно, с учётом динамичного развития сотрудничества между нашими государствами и парламентами, а также активных посреднических усилий Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений.

Обвинения Олега Матвейчева в адрес Азербайджана и Турции, его утверждения «о провоцировании конфликта Азербайджаном» вызывают большое сожаление и абсолютно неприемлемы. Особенно прискорбно, что такое «мнение» выражается заместителем председателя комитета, ответственного за информационную политику в Государственной Думе.

Как официальное лицо, вовлечённое в информационную деятельность, О.О.Матвейчев должен бы иметь более чёткое видение ситуации в регионе, а также понимать, что такие высказывания бросают тень на посредническую деятельность Российской Федерации, отмечается в письме С.Гафаровой.

Там же упоминаются её последние встречи с В.Володиным, на которых они подробно обсудили ситуацию в регионе и обменялись мнениями об усилиях Азербайджана по установлению долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе, и о продолжающихся грубых нарушениях Арменией положений Трёхстороннего заявления от 10-го ноября 2020-го года.

Как депутат, представляющий правящую партию «Единая Россия» в Государственной Думе, О.Матвейчев должен придерживаться официальной позиции России, которая состоит в углублении отношений с Азербайджаном на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности.

Сахиба Гафарова подчёркивает в своём письме необходимость вынесения оценки отмеченному высказыванию депутата Госдумы, и выражает надежду на то, что совместными усилиями мы и впредь будем препятствовать действиям, противоречащим духу отношений между нашими странами и парламентами.

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