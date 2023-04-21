Пашинян заявил, что если власти удвоят оборонный бюджет, Минобороны не сможет потратить эти средства

Если правительство Армении удвоит оборонный бюджет, то Минобороны Армении не сможет потратить всю сумму, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.
«Оппозиционные коллеги не прямо, но все же намекают на то, мол о каком асфальтировании, электрификации может идти речь, когда у нас такая ситуация с безопасностью. Возможно, нужно все эти миллиарды потратить на безопасность?.. И черт с ним, с этим асфальтом!» – сказал Пашинян.
В этой позиции, по словам главы правительства, есть определенная логика, но ситуация обстоит иначе.
Во-первых, как заметил премьер, асфальтирование в какой-то степени решает и вопросы безопасности: дороги служат и для армейских целей.
«Во-вторых, если мы выделим армии $2 млрд, то она не в состоянии будет их потратить, поскольку имеются фундаментальные проблемы – от институциональных до практических», – сказал Пашинян.
По его словам, и сегодня вся сумма не тратится «по объективным и субъективным причинам».