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Пашинян заявил, что если власти удвоят оборонный бюджет, Минобороны не сможет потратить эти средства

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Если правительство Армении удвоит оборонный бюджет, то Минобороны Армении не сможет потратить всю сумму, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

«Оппозиционные коллеги не прямо, но все же намекают на то, мол о каком асфальтировании, электрификации может идти речь, когда у нас такая ситуация с безопасностью. Возможно, нужно все эти миллиарды потратить на безопасность?.. И черт с ним, с этим асфальтом!» – сказал Пашинян.

В этой позиции, по словам главы правительства, есть определенная логика, но ситуация обстоит иначе.

Во-первых, как заметил премьер, асфальтирование в какой-то степени решает и вопросы безопасности: дороги служат и для армейских целей.

«Во-вторых, если мы выделим армии $2 млрд, то она не в состоянии будет их потратить, поскольку имеются фундаментальные проблемы – от институциональных до практических», – сказал Пашинян.

По его словам, и сегодня вся сумма не тратится «по объективным и субъективным причинам».

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