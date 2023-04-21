Албания отменила «летний» безвизовый режим для россиян

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Албания отменила безвизовый режим для российских туристов, действовавший с 1 мая по 30 сентября.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте албанского посольства в РФ.

«Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановлении №858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября). Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки», — сообщили в дипмиссии.

Такой режим действовал для туристов из РФ в прошлом году. Он разрешал им безвизовый въезд и пребывание на территории республики в туристических целях сроком на 90 дней.