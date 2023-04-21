Пашинян снизошел до ОДКБ: блефует или всерьез?

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Премьер-министр Армении неожиданно заявил о готовности разместить миссию ОДКБ на территории РА. То ли что-то изменилось в его «сознании безопасности», то ли это очередная болтовня, от которой потом можно будет отговориться «волей армянского народа».

Никол Пашинян на брифинге в Ереване заявил, что не только Россия, но и РА готова к размещению на своей территории миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которой ранее премьер Армении отказал в такой «привилегии»: предпочтение было отдано миссии наблюдателей Евросоюза. «Наше желание, — сказал он, — чтобы возможная миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для всего региона. Мы продолжаем работать в этом направлении». При этом Пашинян подчеркнул, что что «У ОДКБ есть обязательства по безопасности перед Республикой Армения, у Армении тоже есть обязательства, которые, в частности, в 2022 году и как председатель, и как страна-участница она полностью выполнила». Он также указал на то, что миссию ЕС нельзя отождествлять с миссией ОДКБ: «Поэтому наши ожидания от миссии ОДКБ должны быть намного выше, чем от миссии ЕС».

Что конкретно подразумевается под высокими ожиданиями, не уточнялось, так что почва для домысливания богатая. В частности, революционный армянский лидер может вынашивать напрасные надежды на то, что блок ляжет костьми и оружием на защиту РА от «азербайджанской агрессии» в противовес французским жандармам и немецким полицейским. Сроки размещения миссии ОДКБ тоже не определены – «идут переговоры». И вообще в «согласии» Пашиняна много тумана – впрочем, как всегда: все уже привыкли к его громким заявлениям, которые он сходу опровергает или уверяет, что был неправильно понят. Так что отличить реальные намерения (согласие) Пашиняна от его сиюминутной вербальщины не представляется доступным.

Впрочем, может, армянский премьер все же решил испить воду из того колодца, в который он предварительно поплевал – речь не только об отказе проводить ранее запланированные учения ОДКБ на территории РА и постоянных намеках на то, что республика выйдет из блока, и – это уже громогласно – российское военное присутствие в Армении создает ей угрозы безопасности. Не исключено, что Пашинян разочарован в миссии ЕС, занятой чем угодно, кроме предотвращения вооруженных столкновений на границе Армении и Азербайджана, либо, что вероятнее, отсутствием обещанной готовности Европы подсобить армянам.

С другой стороны, не исключено, что ожидание полного разрыва отношений Армении с ОДКБ уже воспринимается в определенных кругах республики как катастрофа, поскольку она лишается некоего, как принято считать, механизма сдерживания Азербайджана, который, в конце концов, полностью хочет вернуть то, что ему причитается. Европейскую миссию уже не выгнать (портить отношения с ЕС на всякий случай не стоит), а вот «уравновесить» ее миссией ОДКБ можно попробовать. Собственно, Пашинян, допустив обе миссии на свою территорию, усиливает перенос на армянскую почву противоречий между Западом и Россией в лице ОДКБ. А это чревато.

Возможен еще один вариант: Пашинян создает впечатление, что готов принять миссию ОДКБ с тем, чтобы проследить за реакцией «общественности» на такое решение. В случае негативной он всегда может сослаться на «глас народа» и отказаться: дескать, мы-то (власти) хотели, но что поделаешь – люди против, а решать им. Демократия! И процесс пошел.

В частности, Lragir разместил материал (о корректности и этичности которого умолчим), в котором, в частности, сказано (чем не глас народа?): «… комедия «ОДКБ и Никол» в исполнении Путина-Лаврова, Никола и его робосержевских подпорок окончена. Упразднением экстерриториального статуса Бердзорского коридора и сдачей территорий села Тех Пашинян решает задачу передачи действующей автономии Нахиджевана и Арцаха под полную юрисдикцию Баку и открывает путь для отчуждения остальной части Армении по схеме «арцахизации» Армении с применением орудия ОДКБ. Разработанный в турецкой MIT и еврейском Моссаде план «Никол-2018» вступает в решающую фазу – пока в Украине осуществляется передислокация войск перед контрнаступлением против интервенционных сил РФ. Задача – закрытие вопроса Армении до развала России. ОДКБ, а на деле российские войска, призвана обеспечить продвижение цапаров вглубь 29,8-и, к Арагацу. Обеспечено и оправдание агента Никола. Глицериновые глаза вновь вспыхнут, а губы произнесут – коварные русские предали нас, что мне было делать, вы же дали мандат».

И далее: присутствие ОДКБ надежно закроет обсуждения армянских вопросов в ООН или европейских инстанциях: «Таким образом, на данном этапе плана «Никол-2018» ОДКБ становится универсальным инструментом: с одной стороны, провайдером военной оккупации цапаров для Армении и, в то же время, надежным заслоном на пути военной помощи Армении со стороны международных организаций или каких-то стран в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Вся проблема в том, что ни одна иностранная сила не возьмется воевать против России в Армении, да и оружия не предоставит. … ОДКБ будет служить и зонтиком для 102-й базы в деле поддержки неизбежного бунта народа против Пашиняна».

И резюме, так сказать, на сладкое: «На деле комедию «ОДКБ и Никол» уже можно считать успешной. Народ годами, затаив дыхание, наблюдал за кровавой драмой в исполнении ГД-шной мрази, внепарламентских собачек и парламентской оппозиции-подпорок. Высшей оценкой стал возглас «Никол что, дурак?» Нет, дорогие мои, ГД – это не дураки, а взращенный годами ожесточенный враг. Добавим, враг, получивший мандат нашими недальновидными «молитвами». Что касается обслуживающих их паршивых «прозападных» собачек и пары ржавых российских костылей, то это собачки и костыли, надо полагать, с рождения и, точно, до смерти. Такого мусора хватает в каждой нации».

В общем, блефует Пашинян или пал ниц перед ОДКБ, которую он завтра снова может дискредитировать, как это уже неоднократно случалось, станет понятно только по факту допущения или не допущения сил блока на армянскую территорию. Напомним, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сроки возможного размещения миссии ОДКБ в Армении зависят от армянской стороны. Было это, как помнится, в начале апреля. А это говорит о том, что «неожиданность» заявления Пашиняна о допущении миссии организации в Армению вовсе не является таковой, то есть переговоры на этот счет, все же, шли.

Собственно, готовыми надо быть к любому развитию событий, поскольку последовательности в политике Еревана – нет. То Пашинян создает фон постепенного выхода страны из числа союзников России (если говорить об ОДКБ в целом, то также и Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана), то позиционирует себя приверженцем НАТО, то снова бросается за помощью к Москве. И все это на фоне противостояния с Азербайджаном вокруг карабахского региона, однако последовательности и на этом векторе нет: сначала армянский премьер во всеуслышание фактически подтверждает принадлежность Карабаха Азербайджану и настаивает на взаимном признании территориальной целостности, но тут же, так сказать, «не отходя от кассы», обвиняет президента Азербайджана в стремлении к эскалации ситуации в регионе и «продолжении провокационной модели поведения». А сама Армения, оказывается (!), «своими политически взвешенными оценками спокойно идет вперед». Собственно, этот выпад Пашиняна был ответом Ильхаму Алиеву на его заявление, в соответствии с которым все жители Карабаха должны будут сделать выбор: «… либо принять гражданство Азербайджана, либо искать другое место для проживания». Но возможен ли, в заданной ситуации, другой вариант?

Позиции Еревана сейчас крайне слабы, и зависит он едва ли не от всех – как экономически, так и транспортно-логистически. Но, самое главное – политически, от чего зависят также его удачи и падения. Самый верный способ – не искать посредников в лице Запада, отдельных стран и организаций, а поскорее идти на прямые переговоры с Азербайджаном и не особенно «качать права» победившей стороне, да и всем, кому не лень, и кто попадает в орбиту внимания Еревана. Поскольку Армения угодила в такой геополитический круговорот со своими притязаниями на азербайджанскую территорию, из которого можно, без критических потерь, выйти только миром и рьяно его оберегать. Мир и экономическое сотрудничество, в итоге, видятся единственным путем для самосохранения государств региона.

Так что дело не в том, допустит или нет Армения миссию ОДКБ на свою территорию, а в том, что без договоренности и ее соблюдения с Баку и Анкарой государственность РА попросту не выдержит — не только новой войны, но и имеющихся реалий. А они таковы: будет или нет миссия ОДКБ в Армении, Южный Кавказ все равно продолжит оставаться зоной жизненных интересов России, Турции, Ирана, Запада. В таких условиях целесообразнее позаботиться об устойчивости региональной интеграции для сохранения хотя бы относительного суверенного статуса и не втягивания страны в разборки между силами, которые сталкиваются своими несхожими интересами на Южном Кавказе, где Армения сейчас – самое слабое звено, через которое в военных условиях, а также в контексте противостояния Запада и России, первый пытается ослабить всех остальных игроков, включая Турцию и Иран, то есть ближайшего союзника Азербайджана и страну, так или иначе, поддерживающую Армению.

Власти последней сейчас говорят, что задачи выхода РА из ОДКБ – нет, и ее членство в блоке не создает проблем в сотрудничестве с другими странами или объединениями. Но, напомним, сиюминутным заявлениям Армении, ввиду их противоречивости, доверять не стоит.

К слову, на текущий момент, по данным NEWS.ru, ОДКБ ничего не известно о готовности Армении разместить на своей территории миссию организации. По словам источника издания в секретариате ОДКБ, все подобные сообщения в организации слышат только из информационных агентств, а не от официальных властей в Ереване. «Мы не располагаем официальными документами на этот счет. Когда ситуация прояснится, будем готовы ее прокомментировать, — заявил источник.

Ирина Джорбенадзе