Марк Цукерберг анонсировал новую функцию WhatsApp

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В мессенджере WhatsApp появится функция, позволяющая сохранить «исчезающие после прочтения» сообщения путем длинного нажатия на послание. Об этом сообщает портал The Verge.

О нововведении сообщил глава Meta, владеющей WhatsApp, Марк Цукерберг. Если получатель решит сохранить сообщение, отправитель получит соответствующее уведомление. Во всплывающем окне он сможет выбрать — разрешить собеседнику сохранение или все-таки удалить послание после истечения таймера. Как следует из заявления компании, это позволит отправителю накладывать «вето» на попытки адресата распоряжаться полученным сообщением.

Возможность отправлять «исчезающие сообщения» появилась в WhatsApp в конце 2020 года. Пользователь может включить ее в настройках любого чата.