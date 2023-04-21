Армения откроет КПП на границе с Турцией

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Правительство Армении выделило 28,3 млн драмов (около $72 тыс) на проектировку таможенного пункта Маргара на границе с Турцией. Постановление об этом было принято на заседании правительства.

В решении правительства отмечается, что строительство надо закончить в сжатые сроки, поэтому проектировку и строительство нужно вести параллельно. На первом этапе будут спроектированы коммуникации и фундамент, на втором – собственно строительство, пишет ереванский «Спутник».

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что по соглашениям, достигнутым с МИД Турции, армяно-турецкую границу намечено открыть к лету для граждан третьих стран, а также для держателей дипломатических паспортов.