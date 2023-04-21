Twitter начал удалять галочки у пользователей, которые не приобрели платную подписку

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Администрация социальной сети Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Такие галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск и бывший президент США Дональд Трамп. Как отмечает телеканал, данное изменение увеличивает вероятность появления фальшивых аккаунтов и мошенников, которые будут выдавать себя за известных людей и правительственные учреждения.