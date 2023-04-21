«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира с праздником Рамазан

mehriban aliyeva 110221 e1663275534638

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан.

«Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан, который побуждает людей к добру, милосердию и состраданию, вниманию и заботе об окружающи и ближних! Да услышит Аллах ваши молитвы и примет пост! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и счастье, каждой стране – мир и благополучие!», — говорится в публикации.

Теги:
Из этой рубрики
mehriban aliyeva 110221 e1663275534638
Общество

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира с праздником Рамазан

2023/04/21, 08:59
ramazan
Общество

В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

2023/04/21, 00:04
masovaya0draka
Общество

Массовая драка в Билясуваре, есть пострадавшие

2023/04/20, 21:50
ali39
Общество

Президент Алиев поделился публикацией в связи с праздником Рамазан

2023/04/20, 21:35
aze ros
Общество

Россия выслала в Азербайджан трех граждан, объявленных в международный розыск

2023/04/20, 20:10
sosviplati 1
Общество

Жители Азербайджана досрочно получили соцвыплаты в связи с праздником Рамазан

2023/04/20, 18:48
zaderjanie nakladbishe
Общество

Силовики задержали подозреваемого в разрушении могил (видео)

2023/04/20, 18:36
2100531
Общество

Между минздравами Азербайджана и Израиля разрабатывается программа двойных дипломов

2023/04/20, 17:20
azersu bina1
Общество

В праздничные дни «Азерсу» будет работать в усиленном режиме

2023/04/20, 16:53