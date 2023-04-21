Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира с праздником Рамазан

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан.

«Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан, который побуждает людей к добру, милосердию и состраданию, вниманию и заботе об окружающи и ближних! Да услышит Аллах ваши молитвы и примет пост! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и счастье, каждой стране – мир и благополучие!», — говорится в публикации.