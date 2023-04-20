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Ледники Гренландии и Антарктиды тают с рекордной скоростью

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Гляциологи Европейского космического агентства в рамках программы «Измерения массы ледяного щита» (IMBIE) выпустили новый отчет, из которого стало известно, что таяние ледников Гренландии и Антарктиды увеличилось в пять раз с 1992 года. Этот процесс стал причиной повышения уровня моря на четверть от общего показателя, в который также входят такие факторы глобального потепления, как парниковый эффект и тепловое расширение воды.

По данным экспертов, в период с 1992 года по 2020 год полярные ледяные щиты потеряли 7560 млрд тонн льда ― это эквивалентно кубу льда, длина граней которого равна 20 км.

Скорость таяния ледников увеличилась в 2010-х годах и достигла пикового показателя в 2019-м ― тогда ледяные щиты Гренландии и Антарктиды потеряли 612 млрд тонн льда.

Кроме того, таяние ледяных щитов привело к повышению уровня мирового океана на 21 мм за последние 30 лет. Так, в начале 1990-х на таяние ледников приходилась сравнительно небольшая часть (5,6 %) повышения уровня моря, однако с тех пор этот процесс ускорился в пять раз, и уже сегодня ледники ответственны за 25,6% от всего повышения уровня моря.

По прогнозам ученых, если ледники продолжат исчезать с таким же темпом, то к концу XXI века они повысят средний глобальный уровень моря на 148-272 мм.

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