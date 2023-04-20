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Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста в связи c провокацией члена Госдумы

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В связи с недопустимыми высказываниями заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева в эфире армянского информационного агентства «Русарминфо» посольством Азербайджана была направлена в МИД России нота протеста, заявили «Минвалу» в азербайджанской дипмиссии.

Высказывания депутата от партии «Единая Россия» в адрес Азербайджана и Турции расценены как неприемлемые, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе и провоцирование реваншистских сил в армянском обществе на реанимирование оставшегося в прошлом конфликта.

Подчёркнута абсурдность заявлений по «провоцированию конфликта Азербайджаном» на фоне активно проводимых в настоящее время восстановительных работ на освобождённых территориях.

Отмечено, что именно Азербайджан, несмотря на тяжёлые последствия 30-летней оккупации, первым инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, продолжает продвигать мирную повестку дня, подразумевающую заключение мирного договора на основе территориальной целостности и суверенитета государств.

Выражена убеждённость азербайджанской стороны, что подобные заявления представителя правящей партии бросают тень на посредническую деятельность России, которая поддерживает территориальную целостность Азербайджана и прилагает усилия по нормализации азербайджано-армянских отношений. Олег Матвейчев не может не знать о подписанной в феврале 2022 года между двумя странами Декларации о союзническом взаимодействии и о том, что подобные высказывания нарушают её положения. Депутат от правящей партии должен проявлять ответственность и в своих высказываниях придерживаться официальной позиции Российской Федерации.

Выступление ответственного за информационную политику в российском парламенте депутата именно на армянском сайте, который представляет собой информационную площадку для выпадов против Азербайджана и занимается разжиганием межнациональной розни в России, свидетельствует о заказном и императивном характере данного интервью.

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