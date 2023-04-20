Байрамов заявил Олсон о 6-недельном молчании Еревана (фото)

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20 апреля 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрику Олсон. Данную информацию приводит Министерство иностранных дел Азербайджана.

На встрече стороны обсудили азербайджано-американские двусторонние отношения, текущую ситуацию в регионе, шаги, предпринятые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр заявил, что на постконфликтном этапе Азербайджан, как сторона, выдвинувшая основную инициативу в направлении нормализации отношений с Арменией, в том числе подписания будущего мирного соглашения, заинтересован в успешном завершении процесса. До сведения противоположной стороны были доведены усилия Армении по препятствованию процессу в указанных направлениях, отсутствия ответа армянской стороны в течение 6 недель на последние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения, а также ряд провокационных заявлений и действий Армении.

Вместе с тем азербайджанский министр отметил, что, несмотря на такие меры построения доверия, как передача в короткие сроки Армении ее военнослужащих, забредших и перешедших на территорию Азербайджана, недавнее насилие в отношении азербайджанских военных в Армении является примером подрывной деятельности с ее стороны.

Была подчеркнута важность реализации достигнутых между сторонами договоренностей в целях обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе.

При этом Эрика Олсон отметила, что Соединенные Штаты Америки готовы поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Представитель Госдепа США указала на важность установления мира и стабильности в регионе, для чего необходимо подписание мирного соглашения. Она подчеркнула, что американская сторона всегда готова оказать поддержку переговорам между Азербайджаном и Арменией, проводимым на двусторонней основе.