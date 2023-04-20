«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Россия выслала в Азербайджан трех граждан, объявленных в международный розыск

aze ros

Трое объявленных в международный розыск экстрадированы из России в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении пресс-службые Генпрокуратуры.

Отмечено, что на основании ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой России было принято решение об экстрадиции в страну граждан Азербайджанской Республики Ширина Мамедова, Теймура Гулиева и Ялчына Ибадова в соответствии с требованиями Конвенции от 22.01.1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

Ширин Мамедов обвиняется по статьям 178.2.1, 178.2.3, 178.2.4 и 32.4, 312.1 УК (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения с причинением значительного ущерба), Теймур Гулиев по статье 178.3.2 того же кодекса (Мошенничество с причинением значительного ущерба), Ялчын Ибадов – по статье 182.1 того же кодекса (Вымогательство под угрозой применения насилия).

Все трое были задержаны на территории Российской Федерации и 20 апреля доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Теги:
Из этой рубрики
masovaya0draka
Общество

Массовая драка в Билясуваре, есть пострадавшие

2023/04/20, 21:50
ali39
Общество

Президент Алиев поделился публикацией в связи с праздником Рамазан

2023/04/20, 21:35
aze ros
Общество

Россия выслала в Азербайджан трех граждан, объявленных в международный розыск

2023/04/20, 20:10
sosviplati 1
Общество

Жители Азербайджана досрочно получили соцвыплаты в связи с праздником Рамазан

2023/04/20, 18:48
zaderjanie nakladbishe
Общество

Силовики задержали подозреваемого в разрушении могил (видео)

2023/04/20, 18:36
2100531
Общество

Между минздравами Азербайджана и Израиля разрабатывается программа двойных дипломов

2023/04/20, 17:20
azersu bina1
Общество

В праздничные дни «Азерсу» будет работать в усиленном режиме

2023/04/20, 16:53
11670
Общество

На двух дорогах в Баку временно ограничат движение

2023/04/20, 16:36
nar 200423
Общество

Подарок 1 Гб от Nar каждому на Рамадан!

2023/04/20, 15:45