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Пакистан стал новым рынком сбыта для российской нефти

neft4

Пакистан разместил первый заказ на российскую нефть со скидкой, пишет Reuters. Ожидается, что нефть будет доставлена в страну уже в мае. Благодаря этой сделке Россия получает новый рынок сбыта в дополнение к Индии и Китаю, которые стали ее основными импортерами после западных санкций.

В свою очередь, за счет дешевой нефти Пакистан получает передышку на фоне кризисной ситуации с платежным балансом и критически низкими валютными резервами. Импорт энергоносителей составляет большую часть внешних платежей страны.

В рамках сделки Пакистан будет покупать только сырую нефть, при этом ожидается, что импорт достигнет 100 тысяч баррелей в день, если первая сделка «пройдет гладко».

По данным аналитиков, в 2022 году Пакистан импортировал 154 тысяч баррелей нефти в день. Большая часть этой нефти была поставлена Саудовской Аравией и ОАЭ. Таким образом, если в ближайшее время поставки российской нефти достигнут уровня 100 тысяч баррелей в день, это сильно отразится на прежних поставщиках.
Несмотря на то, что западные страны установили ценовой потолок в $60 за баррель для всех, кто покупает российскую нефть, Индия и Китай платят цены выше этого предела, показывают расчеты Reuters. При этом они всё равно получают нефть со значительным дисконтом относительно ее реальной (довоенной) рыночной цены.

После начала войны в Украине США, Великобритания и Европейский союз договорились о введении нефтяного эмбарго, а также ввели еще ряд ограничений, которые значительно усложняют поставки российской нефти по всему миру. Из-за этого первое время компании Китая и Индии отказывались от российской продукции, но в итоге гигантские скидки заставили их передумать. Публично представители США и ЕС пока не говорили о вторичных санкциях за сотрудничество с РФ, однако неформально США просили Индию «не наращивать закупки нефти слишком стремительно».

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