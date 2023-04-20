Чавушоглу: Турция не собирается присоединяться к введенным отдельными странами санкциям против РФ

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Турция не намерена исполнять введенные рядом стран санкции против России, но будет обязана присоединиться к ограничительным мерам, если они будут введены со стороны ООН. Об этом заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Аланье, которое транслировал телеканал ТРТ, сообщает ТАСС.

«Мы входим в пятерку самых сильных членов НАТО. Но мы должны держать в приоритете интересы собственной страны. Ну вот примкну я к санкциям против России. Как торговцы Аланьи будут продавать в РФ свои товары? Да, если санкции введет ООН, я будут обязан их исполнять. Но если я стану соблюдать введенные тем или иным [государством] санкции, справедливые они или нет, и откажусь от своих принципов, то перестану учитывать интересы своей страны», — сказал он.